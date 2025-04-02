نزوح أكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على مدينة طولكرم ومخيماتها، ما أسفر عن نزوح أكثر من 4000 عائلة من مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، إضافة إلى الحي الشمالي للمدينة، وسط دمار هائل طال 396 منزلًا بشكل كامل، فيما تعرض 2573 منزلًا لأضرار جزئية.

ووثقت اللجنة الإعلامية بمخيم طولكرم في بيان لها، الأربعاء، استمرار محاصرة الاحتلال لمخيم طولكرم، وانتشار لقواته بشكل مكثف، ما خلف معاناة واسعة للمواطنين جراء ذلك، ونزوح معظمهم قسرا في وقت تستمر عمليات التهجير من منطقة جبل الصالحين في مخيم نور شمس، حيث تتعمد قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية في المنطقة.

نصب حواجز وإطلاق رصاص

وعزز الاحتلال من انتشاره العسكري في المدينة، حيث نصب حواجز في محيطها وسيطر على عدد من المنازل، وسط إطلاق عشوائي للرصاص الحي.

كما شهدت المدينة والمخيمات المحاصرة حملة اعتقالات واسعة، كان آخرها اعتقال المواطن محمد فتحي الأسعد ونجله كريم في ضاحية اكتابا، إلى جانب مداهمات واعتقالات أخرى في ضاحية الظهرة.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال لضاحية شويكة، أصيب شاب برصاص الاحتلال في قدمه، فيما تتواصل العمليات العسكرية المكثفة لليوم الـ66 على مدينة طولكرم ومخيمها، ولليوم الـ53 على مخيم نور شمس، وسط استمرار الاعتقالات والمداهمات الليلية.

وأسفر العدوان المتواصل عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، في ظل تصعيد الاحتلال لحملته العسكرية في المدينة ومحيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين