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محدث 19 شهيدًا وإصابات في قصف الاحتلال عيادة "الأونروا" في جباليا

02 ابريل 2025 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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صورةٌ أرشيفية من مجازر الاحتلال في قطاع غزَّة

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، مجزرة دامية عقب قصفه عيادة وكالة الأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزّة.

وقالت مصادر طبية، إن 19 شهيدًا بينهم أطفال ارتقوا في قصف الاحتلال عيادة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أنّ 19 شهيدًا وعددًا من المصابين سُجّلوا في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال في عيادة وكالة الأونروا سط مخيم جباليا.

وأشارت إلى أن من بين ضحايا مجزرة الاحتلال في عيادة الأونروا بمخيم جباليا شمالي غزة، 9 أطفال على الأقل.

ومن جهته، قال  مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، إنّ الطواقم تواصل انتشال جثامين الشهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لعيادة الأونروا في مخيم جباليا.

وأوضحت وزراة الصحة في تقريرها الإحصائي أمس الثلاثاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,042 شهيدًا، 2,542 إصابة. 

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,399 شهيدًا و 114,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين
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