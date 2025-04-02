نتنياهو يعتزم تكليف القائم بأعمال رئيس الشَّاباك بمهام رئيس الجهاز مؤقتًا

يعتزم رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، تكليف القائم بأعمال رئيس "الشاباك" بمهام رئيس الجهاز مؤقتا، وذلك خلفًا لرئيس الجهاز رونين بار، الذي أقيل من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه: "يواصل رئيس الوزراء نتنياهو إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، بمن فيهم المرشحون الذين سبق أن أجرى معهم مقابلات".

وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لانتهاء ولاية رونين بار حتى العاشر من نيسان/أبريل الحالي، فلن تتمكن لجنة غرونيس من تعيين رئيس دائم للشاباك في الموعد المحدد.

ولذلك، يعتزم نتنياهو تكليف القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك بالإنابة، حتى يتم تعيين رئيس دائم للجهاز، على ما جاء في بيان مكتب نتنياهو.

وأمس الثلاثاء، تراجع نتنياهو رسميًّا عن تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق، إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفًا للمُقال من المنصب رونين بار.

وفي السياق، قالت القناة 14 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين، إن نتنياهو لم يحسم بعد هوية المرشح المقبل لرئاسة الشاباك.

ويُذكر أنّ اللواء شارفييت خدم في الجيش مدة 36 عاما، منها 5 سنوات قائدا لسلاح البحرية، وأدار عمليات عسكرية معقدة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيران وحزب الله.

وفي 16 مارس/آذار الحالي قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي الأيام الماضية احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".

المصدر / فلسطين أون لاين