جمعية عطاء فلسطين تفتح باب كفالة الأيتام 2025: دعم مالي وتعليمي للأطفال المحتاجين 

أعلنت جمعية عطاء فلسطين الخيرية عن فتح باب التسجيل في برنامج كفالة الأيتام لعام 2025، بهدف توفير دعم مالي ونفسي للأطفال الأيتام في فلسطين، وخاصةً في قطاع غزة الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.

تفاصيل برنامج كفالة الأيتام 2025

- الفئة المستهدفة: الأسر التي تعول أيتامًا وتحتاج إلى مساعدة مالية أو تعليمية.

- طريقة التسجيل: تعبئة استمارة إلكترونية عبر الرابط المباشر: [اضغط هنا للتسجيل].

- معايير الاختيار: ستُدرس الطلبات وفق شروط محددة لضمان وصول الدعم إلى الأكثر احتياجًا.

وأكدت الجمعية أن البرنامج يهدف إلى:

- ضمان حياة كريمة للأيتام.

- توفير تعليم مستقر ودعم نفسي.

- تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة.

كيفية التقديم؟

- يُنصح بالتسجيل بسرعة وإدخال البيانات بدقة لزيادة فرص القبول.

- يمكن للمواطنين في غزة والضفة الاستفادة من هذا البرنامج.

للمزيد من التفاصيل يرجى الدخول إلى الموقع الرسمي للجمعية، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين