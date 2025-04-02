الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف شعبان حنني، عقب دهم منزل عائلته وتفتيشه في قرية بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف الخماش (شقيق الشهيد حمزة الخماش الذي ارتقى متأثرًا برصاص الاحتلال فجر اليوم) من منزل عائلته في حارة الياسمينة بـالبلدة القديمة بـمدينة نابلس.

ونوهت المصادر إلى اعتقال الشاب عز البُزُم من منزل عائلته في مدينة نابلس.

وفي الخليل، ذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينة الخليل، واقتحمت منزل عائلة المواطن مؤمن نضال القواسمي في شارع السلام وتم تفتيش المنزل قبل ان يتم اعتقاله، كما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة ياسر فراس العجلوني في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشت المنزل تفتيشا دقيقا قبل ان تعتقله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين خلال مداهمتها لمنزلين في مدينة الظاهرية، وهما: اسيد الطيطي ومحمد رضوان منسيه، كما اقتحمت قوات الإحتلال عدة محال تجارية وفتشتها تفتيشا دقيقا.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت خلال ذلك الفتى حسين فراس شفيق مرزيق، و الفتى اسامه علاء طميزة بعد مداهمة منازل عائلتيهما.

ومن قرية الشيوخ شمال شرق مدينة الخليل تم اعتقال المواطن بكر عبد الحكيم شحده حلايقه.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال طفلًا خلال اقتحامها قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واحتجزت عددا من المواطنين ونكلت بهم، قبل أن تعتقل الطفل فارس مرزوق التميمي (14 عاما) وهو من قرية دير نظام المجاورة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات