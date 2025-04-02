لليوم الـ 16 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 16 على التَّوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة، مرتكبًا عشرات المجازر الدَّامية ومخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى معظمهم من الأطفال والنِّساء.

وأوضحت وزراة الصحة في تقريرها الإحصائي أمس الثلاثاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,042 شهيدًا، 2,542 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,399 شهيدًا و 114,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية لجرائم الاحتلال ومجازره في حرب الإبادة الجماعية، فقد ارتقى 21 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

ارتقى 15 شهيدًا وأُصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال منزلًا وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن الاحتلال ارتكب مجزرةً دامية عقب استهدافه منزلًا يعود لعائلة عبد الباري قرب كراج رفح وسط خان يونس، ما أدى لارتقاء 15 شهيدًا وإصابة آخرين.

وذكرت المصادر، أن معظم الشهداء وصلوا مستشفى ناصر بخان يونس أشلاء متناثرة جراء شدة الاستهداف.

واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "نجم" شرق النصيرات ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة آخرين، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على دير البلح.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال خيمة نازحين بمواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع شنّ أحزمة نارية متواصلة شمال مدينة رفح.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ طيران الاحتلال أعاد استهداف المسجد الإندونيسي المدمَّر في غارة سابقة بمنطقة معن شرق مدينة خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة درغام في بلوك 7 بمخيّم البريج وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين