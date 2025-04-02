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استشهاد شاب برصاص قوّات الاحتلال في نابلس

02 ابريل 2025 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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استشهاد شاب برصاص قوّات الاحتلال في نابلس

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية، "استشهاد الشاب حمزة الخماش (33 عامًا) بعد إطلاق النار عليه وتصفيته من قبل قوة خاصة إسرائيلية داخل البلدة القديمة بنابلس".

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الفخذ، في البلدة القديمة بنابلس، وتم نقله للمستشفى.

وذكرت مصاد صحفية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، وسمع دوي انفجار ضخم في محيط مسجد الساطون بحارة الياسمينة، وداهمت منزل الشهيد الخماش، وأطلقت الرصاص باتجاهه من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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