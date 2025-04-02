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القوَّات اليمنيَّة تعلنُ استهدافَ حاملة الطَّائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر

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"الثَّالث خلال الـ ٢٤ ساعةً الماضية"

القوَّات اليمنيَّة تعلنُ استهدافَ حاملة الطَّائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر

02 ابريل 2025 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
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القوَّات اليمنيَّة تعلنُ استهدافَ حاملة الطَّائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من استهداف القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ ترومان، رداً على العدوانِ الأمريكيِّ على اليمن.

وقالت القوات اليمنية في بيان صحفي، إنّ " القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير في قواتِنا المسلحةِ استهدف القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ ترومان، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ" مؤكدًا أن الاشتباك مستمر حتى ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ وهو الثالثُ خلال ٢٤ ساعةً الماضية.

وأكدت، أن عملياتها مستمرةٌ ضدَّ العدوِّ الأمريكي باستهدافِ قطعِه الحربيةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها بوتيرةٍ متصاعدةٍ.

وأشارت إلى إنَّ عملياتِها ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ بمنعِ ملاحتِه في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وباستهدافِ منشآتِه العسكريةِ والحيويةِ تهدفُ إلى إيقافِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزةَ والمستمرةِ على مرأى ومسمعِ العربِ والمسلمينَ وكلِّ العالمِ ولن تتوقفَ هذه العملياتُ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

يأتي ذلك وسط استمرار اليمن في تنفيذ العمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، واستمراره في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمرِ والعربيّ، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #ترومان #الإسناد اليمني

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