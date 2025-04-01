نادي الأسير: تصريحات بن غفير اعترافًا صريحًا بارتكاب جرائم منظمة بحق الأسرى

متابعة/ فلسطين أون لاين

استنكر نادي الأسير الفلسطيني تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي عدها النادي اعترافًا منه بارتكاب جرائم منظمة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال الناطق باسم النادي، أمجد النجار، "إن التصريحات الأخيرة لبن غفير تعكس “اعترافًا جديدًا بارتكاب جرائم منظمة ضد الأسرى الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات العقابية التي أعلن عنها بن غفير تتضمن تقليصات قاسية في ظروف الأسرى، مثل تقليص ساعات الاستحمام، منع التعليم والعلاج الطبي، والحد من المساحات المخصصة لهم.

وأكد النجار أن تصريحات بن غفير "تندرج في إطار جرائم التعذيب التي تسببت في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين"، مشيرًا إلى أن ما ذكره بن غفير هو اعتراف صريح بارتكاب جرائم ممنهجة ضد الأسرى.

كما نوه النجار إلى أن هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، بل تضاف إلى سلسلة من التحريضات السابقة لبن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي وصلت إلى دعوته العلنية لإعدامهم. وقد أشار النجار إلى أن هذه التصريحات تعكس عجز المنظومة الحقوقية الدولية أمام جرائم الاحتلال المستمرة ضد الأسرى، على مرأى ومسمع من العالم.

في وقت سابق، قد ظهر بن غفير في مقاطع فيديو وهو يتفاخر بإجراءات تعسفية ضد الأسرى، حيث أجبرهم على تنفيذ أفعال مهينة تحت تهديد السلاح، ما يثبت نية الاحتلال في الاستمرار في التنكيل بالأسرى دون أي رادع دولي.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز 9,500 أسير، من بينهم 350 طفلًا و22 أسيرة.

وتستمر الانتهاكات بحق هؤلاء الأسرى في ظل غياب الإجراءات الفعالة من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم المستمرة، التي أسفرت عن استشهاد العديد من الأسرى، بينما لا يزال الكثير منهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.