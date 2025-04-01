الهنديَّ: جاهزون لإطلاق سراح الأسرى ولن نقبل بشروط إدارة ترمب "التعجيزية"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، سهيل الهندي، استعداد الحركة لإطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة بغزة، مقابل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال الهندي، في تصريح صحافي، إن حماس "جاهزة لإطلاق سراح الأسرى في حال تم تنفيذ الشروط التي تم الإعلان عنها، ومنها وقف الحرب على غزة وفتح المعابر بشكل كامل لإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة، فضلاً عن ضرورة البدء في عملية إعادة إعمار غزة التي دمرت خلال الصراع الأخير".

كما دعا الهندي المجتمع الدولي إلى "الوقوف مع الحق الإنساني لشعب غزة" عبر رفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، ووقف سياسة التجويع، والسماح بدخول المساعدات الضرورية للقطاع المحاصر.

وفي سياق آخر، شدد الهندي على رفض الحركة للشروط التي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الحركة، والتي تضمنت تسليم سلاح المقاومة، وخروج القادة من غزة، مؤكداً أن حماس لن تقبل بها.

وأشار الهندي إلى أن "حماس لن ترفع الراية البيضاء، ولن تفرط في قضية الأسرى إلا من خلال صفقة تبادل عادلة وشاملة تضمن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.