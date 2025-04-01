فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهنديَّ: جاهزون لإطلاق سراح الأسرى ولن نقبل بشروط إدارة ترمب "التعجيزية"

أمن المقاومة: جريمة الإعدام في دير البلح تجاوز خطير يستوجب إجراءً عقابيًا

إصابات وإشتعال حرائق.. عشرات المستوطنين يهاجمون ممتلكات المواطنين بقرية دوما

الإعلاميَّ الحكوميِّ بغزَّة: الاحتلال يرتكب جريمةً جديدةً بحقِّ 2. 4 مليون بالقطاع

"الدَّاخليَّة" تنعى معاون الشُّرطة الَّذي استهدف غدرًا بدير البلح... وتؤكِّد: العمل جار على توقيف الجناة

ترامب يكشف عن اتصال "جيد للغاية" مع السيسي.. ما علاقة غزة؟

عشائر دير البلح تدين جريمة قتل معاون الشرطة أثناء تأدية واجبه الوطني بغزَّة

"المقاومون اخترقوا الحاجز في دقائق"... تحقيق "إسرائيليّ" عن سقوط قاعدة "إيريز" في 7 أكتوبر

"اليونيسيف": "إسرائيل" قتلت ما لا يقل عن 322 طفلاً بغزة خلال 10 أيام فقط

في ثالث أيَّام عيد الفطر.. الاحتلال يُواصل مجازره في كافة مناطق قطاع غزَّة

محذرًا من المنصات الإعلامية المأجورة..

أمن المقاومة: جريمة الإعدام في دير البلح تجاوز خطير يستوجب إجراءً عقابيًا

01 ابريل 2025 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
...
1706659180-gettyimages-1236569609.jpg
متابعة/ فلسطين أون لاين

استنكر أمن المقاومة الفلسطينية بغزة، جريمة إعدام مواطن في دير البلح، غدرًا أثناء تأدية واجبه الوطني في تأمين المساعدات الإنسانية والطحين للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها القطاع.

وقال أمن المقاومة، عبر منصة "الحارس"، في "تليغرام"،" إن إقدام إحدى العائلات اليوم الثلاثاء على إعدام مواطن في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهو الأمر الذي لاقى استياءً عامًا  من أبناء شعبنا جميعًا، لأنه ينافي تعاليم ديننا وأخلاقنا ووطنيتنا، خاصةً في ظل استمرار العدوان".

 وأكد أمن المقاومة، أن قتل مواطن، دون مسوغات قضائية، ومن جهات غير مخولة، يعد قتلًا خارج القانون، ويستوجب إجراءً عقابيًا.

وأشار إلى، تواصله مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ جملة من الإجراءات، التي تحافظ على الجبهة الداخلية مستقرة، في ظل صعوبة إنفاذ القانون، نظرًا للاستهداف المتعمد والملاحقة المستمرة من قبل العدو.

وشدد أمن المقاومة، على أن إعدام العائلة للمواطن، تبين بالشواهد الدامغة شريعة الغاب، التي ستسود قطاع غزة، حال نجح العدو في تمكين "حكم العائلات".

وفي الإطار، حذر أمن المقاومة من المنصات الإعلامية المأجورة، التي تحرض على الثأر والانتقام، وتدعو إلى إثارة الفوضى، بشكلٍ يتماهى مع خطط العدو ومحاولاته تنصيب متعاونين وموالين له.

ودعا أمن المقاومة، أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول المقاومة، حتى وقف العدوان بشكل كامل، والتفرغ لإعادة بناء قطاع غزة ومؤسساته، كما كان، حيث الأمن والأمان.

تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة