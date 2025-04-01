إصابات وإشتعال حرائق.. عشرات المستوطنين يهاجمون ممتلكات المواطنين بقرية دوما

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص، وأحرقت مزرعتان للماشية وثلاث مركبات، في هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال على قرية دوما، جنوب نابلس.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، أن نحو 300 مستوطن هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من القرية، وأحرقوا ثلاثة مركبات، ومزرعتين للماشية بشكل جزئي، قبل أن يتمكن الأهالي من صدهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه المستعمرون تجاه أهالي القرية.

في المقابل، أكد رئيس بلدية دوما، سليمان حسن دوابشة، أن أكثر من 300 مستوطن مسلح هاجموا القرية، حيث أطلقوا الرصاص الحي وأضرموا النيران في منازل ومركبات فلسطينية، في اعتداء جديد وقع تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح دوابشة، أن المستوطنين اقتحموا القرية من الجهة الغربية، وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر على السكان الذين حاولوا الدفاع عن ممتلكاتهم بأيديهم العارية.





وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين، بعضهم تعرض لشظايا الرصاص الحي. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي منع في البداية سيارات الإسعاف من دخول القرية لنقل المصابين.

بدوره، أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن هجوم المستوطنين على دوما أسفر عن إصابة شاب (35 عاما) بالرصاص الحي في قدمه، وآخر (45 عاما) بشظايا رصاص حي في عينه ويده، وطفل (17 عاما) بالرصاص “المطاطي” في عينه، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وأطلق أهالي قرية دوما مناشدات للقرى المجاورة وكل من يستطيع المساعدة، للنفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين وصد جرائمهم.

هذه الهجمات تأتي في وقت يشهد فيه قطاع واسع من الضفة الغربية تصعيدًا في الاعتداءات من قبل المستوطنين، ما يعكس تزايدًا في جرائم العنف بحق الفلسطينيين في ظل غياب ردع دولي فعال.