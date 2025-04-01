الإعلاميَّ الحكوميِّ بغزَّة: الاحتلال يرتكب جريمةً جديدةً بحقِّ 2.4 مليون فلسطيني

متابعة/ فلسطين أون لاين

في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" والحصار الجائر والعدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أقدم الاحتلال "الإسرائيلي" على ارتكاب جريمة جديدة بحق أكثر 2,4 مليون إنسان فلسطيني في القطاع، عبر منعه التام لإدخال الطحين والمساعدات الإنسانية والوقود على مدار شهر كامل، مما أدى إلى توقف جميع المخابز بشكل تام، وتعميق أزمة المجاعة التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، "إن هذا الإجراء الإجرامي يهدف إلى استكمال فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، من خلال سياسات التجويع الممنهجة وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام التجويع كأداة حرب ضد السكان المدنيين".

بينما أدان المكتب الحكومي هذه الجريمة المركبة التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي"، حمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء.

ودعا في البيان، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجريمة، والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والطحين دون قيود أو شروط، ووقف استخدام الغذاء والوقود كأدوات للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي.

وأكد المكتب الحكومي، على أن هذا الحصار الخانق لن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، ولن يدفعه للتخلي عن حقوقه المشروعة، بل يزيده صلابة وصموداً في وجه آلة القمع والإبادة. وسيبقى شعبنا الفلسطيني، رغم كل محاولات الإبادة، متمسكاً بأرضه، رافضاً لكل أشكال الاحتلال والعدوان.

وشدد على، القطاع أمام لحظة إنسانية فارقة، تتطلب من جميع أحرار العالم اتخاذ موقف واضح ضد هذا الظلم "الإسرائيلي"، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لإنقاذ أرواح الأبرياء من براثن الجوع والموت البطيء على يد الاحتلال "الإسرائيلي".