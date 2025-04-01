عشائر دير البلح تدين جريمة قتل معاون الشرطة أثناء تأدية واجبه الوطني بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت عشائر وعائلات دير البلح وسط قطاع غزة جريمة قتل معاون الشرطة (أ. ن)، الذي استُهدف غدرًا أثناء تأدية واجبه الوطني في تأمين المساعدات الإنسانية والطحين للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

وقالت العشائر، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، "ندين الجريمة البشعة التي أودت بحياة ابننا البار، معاون الشرطة (أ. ن) الذي استُهدف غدرًا أثناء تأدية واجبه الوطني في تأمين المساعدات الإنسانية والطحين للمواطنين.

وأوضحت، أن هذه الجريمة النكراء وقعت بعد إطلاق الشرطة طلقات تحذيرية في الهواء خلال تأمين المساعدات مما أدى عن طريق الخطأ إلى إصابة أحد المواطنين من عائلة (س) الذي فارق الحياة لاحقًا في حادث أليم.

وأضافت، أن بعض الخارجين عن القانون استغلوا الموقف لتنفيذ اعتداء آثم حيث تربصوا بمعاون الشرطة المغدور وأطلقوا عليه النار بوحشية ما أدّى إلى استشهاده.

وجددت العشائر استنكارها هذه الجريمة الشنيعة، مطالبةً الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها الكاملة والضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن قطاع غزة واستغلال الأوضاع العصيبة التي يمر بها شعبنا في ظل العدوان والحصار

كما دعت الجميع إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفوضى ونؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها ولن يُسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب

وشدد بيان العشائر، على أمن دير البلح وأهلها وأمن قطاع غزة بأسره خط أحمر ولن نقبل بأيّ حال من الأحوال باستهداف رجال الأمن الذين يسهرون على حماية المواطنين.

وناشد البيان، في ختامه، كل العقلاء والحكماء في مجتمعنا أن يكونوا صفًا واحدًا في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث باستقرار وأمن شعبنا وندعو الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة بحق الجناة قبل فوات الأوان.