حماس: حكومة نتنياهو تقتل الصَّحفيِّين في ظلِّ عجز وصمت دوليّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف الصحفي محمد البردويل، معتبرة ذلك جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات.

وأكدت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أن جرائم الاستهداف المتعمّد والمستمر للصحفيين الفلسطينيين، "تُعَدُّ إمعاناً من حكومة الإرهابي نتنياهو في انتهاك القانون الدولي والإنساني، في ظل صمت وعجز دولي مُستهجَن، وفي سياق حملة الإبادة المتواصلة التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة".

وشددت على أن الجرائم غير المسبوقة بحق الصحفيين في تاريخ الصراعات تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت إلى، أن ذلك "يؤكد بوضوح الدوافع الانتقامية وأهداف الردع الوحشي التي يريد العدو المجرم إيصالها إلى الصحفيين، ليثنيهم عن أداء رسالتهم في نقل حقيقة المجزرة الحاصلة في قطاع غزة".

ودعت حماس المؤسسات الإعلامية الدولية إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية واتخاذ خطوات عملية لمقاطعة وعزل هذا الكيان المارق.

استشهد الصحفي محمد صالح البردويل وزوجته وأبناؤه، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال شقته في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر صحفية، أن طائرات الاحتلال استهدفت شقة الصحفي البردويل في الحي الإماراتي غربي خانيونس، ما أدى لارتقائه شهيدًا رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة.

وباستشهاد الصحفي البردويل، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة المستمرة منذ 18 شهرًا إلى 209 صحفيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 50,357، والإصابات إلى 114,400، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.