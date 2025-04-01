طلاب "إسرائيليون" يغادرون تركيا بعد محاولتين فاشلتين.. ومسؤول يوضح التفاصيل

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفاد نائب حاكم مقاطعة أنطاليا التركية سوات سييت أوغلو بأن 180 طالبا إسرائيليا تمكنوا من مغادرة تركيا بعد هبوط طائرتهم اضطراريا بسبب عطل فني.

وذكرت وزارة التعليم الإسرائيلية في وقت سابق أن الطائرة التابعة لشركة "إنتر إير" الجوية والتي تقل الطلاب الإسرائيليين كانت قد اضطرت للهبوط اضطراريا في أنطاليا يوم الاثنين أثناء رحلتها المتجهة إلى مدينة كراكوف البولندية.

وقال سييت أوغلو في حديث لوكالة "الأناضول" التركية: "الطائرة التي هبطت اضطراريا في أنطاليا واجهت مشكلة فنية، مما استدعى استدعاء طائرة بديلة والتي تعرضت بدورها إلى عطل فني، مما دفع السلطات إلى استدعاء طائرة ثالثة، والتي نجحت في نقل جميع الطلاب الـ 180 وأفراد الطاقم إلى وجهتهم في بولندا".

وأكد أن السلطات المحلية في مطار أنطاليا قدمت جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب، مشيرا إلى أن الجميع يتمتعون بصحة جيدة ولم يتم تسجيل أي حالات صحية طارئة بينهم.

وأضاف نائب الحاكم أن الطائرتين اللتين تعرضتا للعطل لا تزالان قيد الصيانة الفنية.

وشهدت أنطاليا حادثا مشابها في شهر يونيو 2024، حينما أجبرت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية على الهبوط أثناء رحلتها من وارسو إلى تل أبيب.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينها أن سبب الهبوط كان شعور أحد الركاب بتوعك صحي، وزعمت أن السلطات التركية لم تكن ترغب في تزويد الطائرة بالوقود، لكن مصدرا دبلوماسيا تركيا أكد أن قبطان الطائرة هو الذي رفض تزويدها بالوقود في اللحظة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشهد توترا حادا منذ تصاعد النزاع في الشرق الأوسط خريف 2023، حيث علقت تركيا الرحلات الجوية المباشرة مع إسرائيل في أكتوبر 2023، كما أوقفت التبادل التجاري بالكامل بين البلدين في مايو 2024.

المصدر: نوفوستي

المصدر / وكالات