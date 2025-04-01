نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم ال65 على التوالي، ولليوم الـ 52 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية، ومداهمات وطرد للسكان من منازلهم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم، في إطار حملة اقتحامات متواصلة تستهدف المنطقة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الأهالي من منطقة جبل الصالحين داخل المخيم على مغادرة منازلهم قسرا، وسط عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت المنازل والمباني السكنية، كما أطلق الجنود النار في حارة المسلخ داخل المخيم، دون ورود معلومات عن إصابات.

ويشهد مخيم نور شمس تصعيدا مستمرا من قبل الاحتلال الذي يطبق حصاره عليه، تزامنا مع اقتحامات للآليات والجرافات العسكرية وفرق المشاة لحاراته، تحديدا في المنشية والمسلخ، وسط مداهمات وتخريب وحرق للمنازل والبنية التحتية وإجبار السكان على مغادرة منازلهم قسرا خاصة في جبلي النصر والصالحين.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمخيم طولكرم، وانتشارها المكثف في حاراته، والذي أصبح شبه فارغ من سكانه بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم، وخاليا تماما من مظاهر الحياة، وطال ذلك الحارات الواقعة على أطرافه وآخرها حارتي الحدايدة والربايعة، مترافقا مع تدمير كامل للبنية التحتية وتخريب وهدم وحرق للمنازل والمنشآت.

كما داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، منزل المواطن علي عودة في الحي الجنوبي للمدينة، وقامت بتقتيشه وتخريب وتكسير محتوياته دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا طيارا على دوار فرعون "المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم"، وأخضعت مركبات المواطنين للتفتيش، ما تسبب في عرقلة حركة المرور، فيما نشرت فرق المشاة بشكل كبير في شوارع وأحياء المدينة، وذلك في إطار التضييق على المواطنين وتقييد حركة تنقلهم خاصة فترة العيد.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه مركبة كانت تقودها امرأة أثناء مرورها في شارع جامعة القدس المفتوحة في الحي الشمالي، قبل أن تقوم بإيقافها وإخضاعها للاستجواب، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بنصب حواجزها على شارع نابلس، واعتراض حركة المركبات، ضمن سياسة التضييق على المواطنين خاصة بعد إغلاقها لمقاطع من هذا الشارع بسواتر ترابية في كلا الاتجاهين، تزامنا مع استيلائها على عدد من المنازل فيه، وتحويلها لثكنات عسكرية مع تمركز آلياتها في محيطها.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

كما تسبب العدوان بدمار شامل طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمر 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

المصدر / وكالات