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الصِّحَّة: 1,042 شهيدًا و 2,542 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

01 ابريل 2025 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: 1,042 شهيدًا و 2,542 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 42 شهيدًا (منهم 1شهيد انتشال)، بالإضافة 183 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,042 شهيدًا، 2,542 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,399 شهيدًا و 114,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ودعت ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

الرابط الجديد، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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