فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 209 منذ بدء حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

في ثالث أيَّام عيد الفطر.. الاحتلال يُواصل مجازره في كافة مناطق قطاع غزَّة

العفو الدَّوليَّة تدعو المجر لاعتقال نتنياهو وتسليمه للجنائيَّة الدَّوليَّة

بينهم طفلان.. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

بعد 24 ساعة.. نتنياهو يتراجع رسميًا عن قرار تعيين إيلي شارفيت رئيسًا للشاباك

إغلاق جميع المخابز في قطاع غزَّة بسبب نفاد الدَّقيق والسولار

شهداء وإصابات في عدوان الاحتلال على الضَّاحية الجنوبيَّة لبيروت

استشهاد الصَّحفي محمد البردويل وعائلته بقصف الاحتلال منزله في خان يونس

عيدٌ تحت رحا الحرب.. أطفال غزَّة بين العمل والحرمان

إشارة إخلاء" .. تضليل إسرائيلي هدفه تدمير مربعات سكنية

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 209 منذ بدء حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

01 ابريل 2025 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
...
ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 209 منذ بدء حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

ارتفع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى 209،  منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد صالح البردويل، والذي يعمل مذيعاً في إذاعة صوت الأقصى.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين.

ودعا المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب المكتب الحكومي بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #الحرب على الصحافة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة