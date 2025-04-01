بعد 24 ساعة.. نتنياهو يتراجع رسميًا عن قرار تعيين إيلي شارفيت رئيسًا للشاباك

تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رسميًّا، عن تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق، إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفًا للمُقال من المنصب رونين بار.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، " شكر رئيس الحكومة شارفيت على استعداده لتولّي القيادة، لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من التفكير، يعتزم النظر في مرشحين آخرين، لتولّي المنصب".

ويأتي الإعلان الرسميّ، اليوم، فيما كانت مصادر مقربة من نتنياهو، قد قالت، أمس الإثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيتراجع عن قراره بتعيين شارفيت، بعد أن قوبل الاختيار بانتقادات ومعارضة من داخل معسكره وحزبه، على خلفية مشاركة قائد سلاح البحرية الأسبق في مظاهرات ضد الحكومة. فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو ألغى تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك لأنه كتب مقالً ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي السياق، قالت القناة 14 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين، إن نتنياهو لم يحسم بعد هوية المرشح المقبل لرئاسة الشاباك.

وبدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن "رئيس الشاباك، ليس مجرّد تعيين آخر، وهذه ليست وظيفة تعلن عنها، ثم تندم عليها بعد 24 ساعة، بسبب بعض الصراخ"، في إشارة إلى ائتلاف حكومة نتنياهو.

وأضاف لبيد:"هذا هو قدس الأقداس، وهذا انتهاك لأمن الدولة"، مشيرًا إلى أن "حكومة السابع من أكتوبر فقدت ثقة الشعب".

ومن جانبه، قال زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس: "نتنياهو أثبت مجددًا هذا الصباح أن الضغط السياسي يتغلب على مصلحة الدولة وأمنها".

ويُذكر أنّ اللواء شارفييت خدم في الجيش مدة 36 عاما، منها 5 سنوات قائدا لسلاح البحرية، وأدار عمليات عسكرية معقدة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيران وحزب الله.

وذكر مكتب نتنياهو في قرار التعيين، أن رئيس الوزراء "مقتنع أن اللواء شرفيط هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز" الذي مر بصدمة كبيرة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 16 مارس/آذار الحالي قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي الأيام الماضية احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات