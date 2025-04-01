بينهم طفلان.. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين بينهم طفلان من قريتي دير الحطب شرق نابلس، ويتما جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من القريتين وداهمت عددًا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت من دير الحطب عمار رفيق حسين، ونجله يحيى، ورياض فائق حسين ونجله آدم، وعبد الله عبد الحفيظ عودة، كما اعتقلت من يتما الطفلين زين عبد الله صنوبر (15 عاما)، وعمر عبد الوهاب صنوبر (16 عاما).

وفي جنين وسعت قوات الاحتلال عدوانها على المدينة باقتحام بلدة جلبون، ودهم عدد من المنازل، حيث فتشتها ونشرت قواتها في المنطقة الشمالية من البلدة.

ويقتحم الاحتلال بلدة جلبون بشكل شبه يومي ويكثف من مداهمة المنازل وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إخلاء سكانها منها خاصة مع استمرار العدوان على مدينة ومخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من بلدة قباطية جنوب جنين، مساء أمس بعد اقتحام استمر قرابة 22 ساعة.

وقالت مصادر محلية إن آليات ومدرعات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من البلدة باتجاه مدينة جنين، بعد الإفراج عن عدد كبير من الشبان والمواطنين الذين تم احتجازهم لساعات طويلة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ومن ضمن المفرج عنهم والدة الشاب محمد زكارنة التي تم احتجازها واستجوابها لأكثر من 10 ساعات، بحجة أن ابنها “مطلوب” للاحتلال.

كما قصفت قوات الاحتلال موقعاً في منطقة جبل الزكارنة بقذائف “انيرجا” دون أن يبلغ عن إصابات.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ71 على التوالي مخلفاً 36 شهيدا بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة وعشرات الإصابات، وعشرات المنازل والمنشآت والطرق المدمرة.

فيما تكثف قوات الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى المحافظة منذ بدء العدوان أواخر كانون الثاني/يناير الماضي وتداهم منازل وممتلكات المواطنين وتشن حملات اعتقالات كبيرة.

المصدر / وكالات