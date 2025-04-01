إغلاق جميع المخابز في قطاع غزَّة بسبب نفاد الدَّقيق والسولار

أكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي، أنّ جميع المخابز في قطاع غزة أُغلقت اليوم بسبب نفاد الدقيق والسولار، جرّاء حصار الاحتلال المتواصل وإغلاقه كافة المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والسولار.

وقال العجرمي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنّ "برنامج الغذاء العالمي أبلغنا اليوم بنفاد الدقيق من المخازن".

وأوضح، أنّ عدد المخابز المدعومة من برنامج الغذاء العالمي يبلغ 18 مخبزًا وإغلاقها سيؤدي لتفشي المجاعة في القطاع.

وأشار إلى أنّ المخابز لن تعمل بعد اليوم إلا بعد فتح الاحتلال للمعابر وإدخال المواد اللازمة للعمل.

وناشد العجرمي العالم بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر لمنع تفاقم المجاعة في القطاع.

وأمس الإثنين، قال الغذاء العالمي، إن مخزونه الغذائي لدعم عملياته في غزة يكفي لأقل من أسبوعين، مشيرًا إلى أن مخزون المخابز ومطابخ توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة انخفض إلى مستوى غير مسبوق.

وفي وقت سابق، أفادت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 40 من 49 طلبًا لتنسيق تقديم مساعدات إنسانية لغزة.

وأوضحت المفوضية الأممية، عبر "إكس"، أن سلطات الاحتلال رفضت 40 من 49 طلبا لمنظمات إنسانية لتنسيق تحركها مع "إسرائيل" بين 18 و24 مارس/آذار الجاري.

وأشارت إلى عرقلة مهام أساسية، مثل جمع إمدادات ضرورية أو تزويد مخابز غزة بالوقود.

وأكد مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر دخول المساعدات الإنسانية وأي إمدادات أخرى عبر جميع المعابر البرية إلى غزة هو أطول إغلاق من نوعه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، محذراً من أن "المكاسب التي تحققت خلال وقف إطلاق النار لدعم الناجين قد انتكست".

المصدر / فلسطين أون لاين