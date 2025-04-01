في ثالث أيَّام عيد الفطر.. الاحتلال يُواصل مجازره في كافة مناطق قطاع غزَّة

واصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 15 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى معظمهم من النساء والأطفال، في خرقٍ فاضح وعلني لاتفاق وقف إطلاق النار المُعلن في 19 يناير الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة، أمس الإثنين، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار الجاري، بلغت1001 شهيد بالإضافة لـ 2359 إصابة، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 50 ألفًا و357 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و400 جريح.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية لجرائم الاحتلال ومجازره في حرب الإبادة الجماعية، فقد ارتقى 41 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر ثاني أيام عيد الفطر جراء سلسلة استهدافات "إسرائيلية".

استشهد الصحفي محمد صالح البردويل وزوجته وأبناؤه، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال شقته في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر صحفية، أن طائرات الاحتلال استهدفت شقة الصحفي البردويل في الحي الإماراتي غربي خانيونس، ما أدى لارتقائه شهيدًا رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة.

وأُصيب 3 مواطنين جراء قصف مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن مواطنًا من عائلة أبو جبل ارتقى شهيدًا متأثراً بإصابته إثر قصف الاحتلال مجموعة المواطنين في بلوك 12 شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من دبابات جيش الاحتلال المتمركزة شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما واصل الاحتلال نسف مباني المواطنين غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين