شهداء وإصابات في عدوان الاحتلال على الضَّاحية الجنوبيَّة لبيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الثلاثاء، ارتقاء ثلاثة شهداء ، بينهم امرأة، وإصابة آخرين في قصف الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت مصادر صحفية لبنانية، إنّ طائرات الاحتلال استهدفت شقة سكنية بحي ماضي، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة آخرين بجروح، اثنان منهم بحال حرجة.

وحلّقت طائرات "إسرائيلية" على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية، وسُمع دوي انفجار قوي في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "المنار" اللبنانية، أضرارًا ودمارًا جزئيًا في الأدوار العليا من مبنى متعدد الطوابق في العاصمة اللبنانية.

وأوضحت القناة اللبنانية، أنّ فرق الإسعاف سارعت إلى مكان الاستهداف، حيث عملت على نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، وسط حالة من الذعر بين السكان. كما أظهرت المشاهدات الأولية تضرر عدد من المباني السكنية، حيث تعرضت ثلاث شقق لأضرار جسيمة، فيما دُمرت شقتان بشكل شبه كامل، ما يعزز فرضية استخدام طائرات مسيّرة في الهجوم، وإن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا بعد.

ويُعدّ هذا العدوان الثاني من نوعه في الضاحية الجنوبية منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، ويُضاف إلى مئات الخروقات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب والبقاع.

وعقب عدوان "إسرائيلي" استمر لأكثر من عام وأسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتنصّلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين