استشهاد الصَّحفي محمد البردويل وعائلته بقصف الاحتلال منزله في خان يونس

استشهد الصحفي محمد صالح البردويل وزوجته وأبناؤه، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال شقته في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر صحفية، أن طائرات الاحتلال استهدفت شقة الصحفي البردويل في الحي الإماراتي غربي خانيونس، ما أدى لارتقائه شهيدًا رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة.

وباستشهاد الصحفي البردويل، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة المستمرة منذ 18 شهرًا إلى 209 صحفيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 50,357، والإصابات إلى 114,400، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين