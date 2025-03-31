الأونروا تعلن استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة منذ 7 أكتوبر

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، استشهاد 408 عاملين بالمجال الإنساني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من بينهم أكثر من 280 من موظفيها، وأكدت على "أهمية المساءلة" حول عمليات القتل التي تنفذها إسرائيل.

وقالت الوكالة الأممية في بيان، إن "عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا منذ بداية حرب الإبادة قبل عام ونصف ارتفع إلى 408، من بينهم أكثر من 280 من موظفيها".

وأضافت أن "استهداف أو تعريض المستجيبين للطوارئ أو الصحفيين أو العاملين في المجال الإنساني بغزة للخطر يُعدّ تجاهلا صارخا وخطيرا للقانون الدولي".

ونددت بعمليات القتل في قطاع غزة والتي قالت إنها "أصبحت روتينية"، وشددت على "أهمية المساءلة".

وأكدت على أن القانون الإنساني الدولي "ينطبق على الجميع دون استثناء"، مطالبة بـ"حماية المدنيين في جميع الأوقات".

المصدر / وكالات