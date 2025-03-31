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الدفاع المدنيّ يحذر من جرائم إعدام جديدة لتفريغ غزة من الخدمات الإنسانية

31 مارس 2025 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
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الدفاع المدنيّ يحذر من جرائم إعدام جديدة لتفريغ غزة من الخدمات الإنسانية
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر جهاز الدفاع المدني قطاع غزة، من جرائم إعدام جديدة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من منظومة الخدمات الإنسانية والإغاثية.

وقال الدفاع المدني في بيان صحافي، اليوم الإثنين، "بعد جريمة إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 من طواقمنا و 9 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في رفح"، نحذر من أننا سنشهد جرائم إعدام جديدة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من منظومة الخدمات الإنسانية والإغاثية.

وأكد، أنه وإزاء هذه المخططات الخطيرة فإن المجتمع الدولي والمنظمة الدولية للحماية المدنية والمؤسسات الحقوقية الدولية مطالبون اليوم بالتحرك الفعلي وعدم الاكتفاء بمشاهدة هذه الجرائم الإسرائيلية التي ترتقي لجرائم الحرب والإبادة الجماعية".

وطالب الدفاع المدني، العالم الإنساني ألا يمرر جريمة إعدام 15 من مقدمي الخدمات الإنسانية في قطاع غزة دون أن يتخذ موقفا حاسما يمنع الاحتلال من تكرار جرائمه دون محاسبة.

ودعت زملاء المهنة الإنسانية في جميع أنحاء العالم إلى التضامن معنا، وتنظيم فعاليات تندد بجريمة الإعدام، وتنادي بالتوقف عن سياسة استهداف مقدمي الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، والتزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.

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#غزة #الدفاع المدني

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