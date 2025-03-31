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بالصور شلَّال الدَّم لا يتوقَّف... 10 شهداء بينهم أطفال في مجزرة ارتكبها الاحتلال شرقي غزة

31 مارس 2025 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال، مجزرة جدية مروعة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بقصف منزلًا مؤهولًا بالسكان في شارع يافا، بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية، أن عدد الشهداءارتفع  إلى10  بينهم سيدتان و3 أطفال وعدد من الإصابات بعد استهداف منزل يعود لعائلة حمادة بالقرب من مسجد السلام بشارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إن 53 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 189 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع في أول أيام عيد الفطر.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "80 شهيدا و305 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، من بينهم 53 شهيدًا و189 إصابة، في اليوم الأول لعيد الفطر".

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وأضافت أن "حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس/ آذار الجاري، بلغت 1001 شهيد و2359 إصابة".

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بلغت 50 ألفا و357 شهيدا و114 ألفا و400 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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وأكدت الوزارة على وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الجاري جرائم إبادتها الجماعية بغزة عبر غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت في معظمها مدنيين فلسطينيين في منازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت "حماس" ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد  وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

 

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