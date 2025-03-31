حماس: إجبار جيش الاحتلال سكان رفح على إخلائها تصعيد خطير في العدوان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إجبار جيش الاحتلال سكان محافظة رفح على الإخلاء القسري تحت وطأة المجازر والقصف الإجرامي؛ جريمة حرب وتصعيد خطير في العدوان ضد شعبنا الفلسطيني

وقالت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، "إن إجبار جيش الاحتلال الصهيوني سكان محافظة رفح على إخلائها تحت وطأة القصف والمجازر المستمرة، وتشريد عشرات آلاف الأبرياء، يُشَكِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان".

وأشارت الحركة، إلى أن هذه الجريمة الجديدة، تهدف إلى تعميق معاناة أبناء شعبنا الأعزل، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها نتيجة حرب الإبادة والحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الأعزل.

ودعت الحركة، قادة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة.

وحملت حماس، حكومة الاحتلال الفاشي، والإدارة الأمريكية التي توفر له الغطاء لمواصلة جرائمه، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، وعن جرائم الإبادة المستمرة بحق شعبنا.

مجددة دعوتها إلى كافة المؤسسات وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، للتحرك العاجل وتفعيل إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال وقادته الإرهابيين، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه، في وقت سابق اليوم، إنذارات لسكان مناطق واسعة جنوبي القطاع، بينها كامل مدينة رفح، بإخلاء منازلهم، وذلك بالتزامن مع توسيع عملياته البرية في المنطقة.

وتعد هذه أكبر مساحة يقوم الاحتلال بإخلاء السكان منها منذ استئناف الحرب قبل حوالي أسبوعين. ولم تشهد هذه المناطق عمليات موسعة لجيش الاحتلال منذ استئناف الحرب.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، يأتي ذلك في إطار محاولات الضغط على حركة حماس للقبول بالعرض الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى، والذي يتضمن إطلاق سراح 11 أسيرًا حيًا في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الاحتلال لا تنشط حاليًا ميدانيًا في المناطق التي طالبت بإخلائها، إلا أن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخولها بواسطة قوات من الفرقة 36، في حال عدم التوصل إلى اتفاق واتخاذ قرار بتوسيع العمليات البرية