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الصحة: 80 شهيداً و305 إصابة وصلوا إلى مشافي غزَّة منذ بدء العيد

31 مارس 2025 . الساعة 16:31 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 50.357 شهيدًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 80 شهيدًا و305 إصابة خلال 48 ساعة الماضية منهم 53 شهيدًا، 189 إصابة خلال يوم أمس اليوم الأول لعيد الفطر".

وأضافت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

ولفتت النظر إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ يوم 18 مارس/ آذار الجاري، إلى 1001 شهيد بالإضافة لـ 2359 مصابًا بجروح متفاوتة.

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

 

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