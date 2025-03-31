بـ "لغة الأرقام".. جرائم الاحتلال بحق طواقم الخدمة الإنسانية منذ بدء الإبادة بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الاثنين، بـ "لغة الأرقام" حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة، واصفًا ما يجري بأنه «حرب إبادة جماعية» تستهدف القضاء على كل مظاهر الحياة في القطاع.

أرقام صادمة لجرائم الاحتلال ضد الطواقم الإنسانية

(1,402) شهيد من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال أداء مهامهم الإنسانية.

(111) شهيدًا من طواقم الدفاع المدني استشهدوا أثناء محاولاتهم إنقاذ الأرواح في ظل القصف المتواصل.

(362) من الكوادر الصحية اعتقلهم الاحتلال، بينهم (3 أطباء) استشهدوا تحت التعذيب داخل السجون الإسرائيلية.

(26) من طواقم الدفاع المدني اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي.

استهداف المنشآت الصحية والخدمية

(34) مستشفى تم تدميرها أو إخراجها عن الخدمة بشكل متعمد.

(80) مركزًا صحيًا تعرضت للقصف والاستهداف، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة تمامًا.

(162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر في قطاع غزة.

تدمير ممنهج لمرافق الدفاع المدني

(15) مقرًا ومركزًا تابعًا للدفاع المدني تعرضت للاستهداف المباشر والتدمير.

(142) سيارة إسعاف قصفها الاحتلال خلال تنفيذها لعمليات إنقاذ الجرحى والمصابين.

(54) سيارة إطفاء وإنقاذ أو عربات تدخل سريع تابعة للدفاع المدني تعرضت للقصف والتدمير.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه أن هذه الأرقام تعكس جرائم إبادة ممنهجة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الإنسانية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الاستهدافات تأتي في سياق سياسة تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في العلاج والإنقاذ، واستمرارًا لجرائم الحرب التي تُرتكب على مدار الساعة في غزة.