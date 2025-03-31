الهمص: مخزونات الأدوية بدأت بالنَّفاد من مستشفيات قطاع غزَّة

قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص، إن العدوان العسكري "الإسرائيلي" المستمر على القطاع أدى لارتقاء 85 شهيدًا؛ غالبيته من النساء والأطفال، منذ بداية عيد الفطر المبارك.

وأوضح الهمص في تصريحات صحفية متلفزة، اليوم الإثنين، أن 75% من شهداء الحرب العدوانية في قطاع غزة، نساء وأطفال.

وأشار إلى أن مخزونات الأدوية والمستلزمات الطبية بدأت تنفد في القطاع مع استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المسعف الوحيد والشاهد على جريمة استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الجاري، 921 شهيدًا بالإضافة لـ 2054 إصابة، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 50 ألفًا و277 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و95 جريحًا، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين اون لاين