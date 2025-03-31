القوى الوطنيَّة والإسلاميَّة: إعدام الطَّواقم الإنسانيَّة في رفح يكشف سادية الاحتلال وتجرُّده من كل القيم

أدانت القوى الوطنية والإسلامية بأشد العبارات جريمة إعدام وقتل 15 فرداً من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني وموظفًا في الأمم المتحدة ، الذين أعدموا بدم بارد بعد تكبيل أيديهم ووضعهم في حفرة ، حيث تم إطلاق الرصاص الحاقد عليهم بشكل مباشر، في جريمة مكتملة الأركان.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن "الأبدان تقشعر من هول وفداحة جرائم الإبادة التي تستهدف شعبنا وكل مقدمي الخدمات الصحية والمدنية والإغاثية في ظل حرب الإبادة الشاملة التي تستهدف كل إنسان وكل كائن فوق أرض قطاع غزة".

وأشارت إلى أن طاقم الهلال الأحمر والدفاع المدني والأونروا قد خرجوا في مهمة إنسانية لإنقاذ الجرحى وإجلاء المدنيين والمسنين والضعفاء الذي باغتتهم قوات الاحتلال المعتدية على منطقة تل السلطان في رفح فقامت قوات الاحتلال بمحاصرة الطواقم وقتلها بدم بارد .

وأكدت، أن هذه الجريمة المروعة تكشف سادية جيش الاحتلال وتجرده من كل القيم ودوس جنوده على كل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية، فجميع العاملين في الهلال الأحمر والمسعفين ورجال الدفاع المدني ووكالة الغوث يرتدون الزيّ المميز ويحملون إشارات وعلامات خاصة معلومة وواضحة ومعرفة في كل العالم ولدى كل الجيوش وهي علامات محمية بموجب القانون الدولي والإنساني.

وأضافت "جنود الاحتلال وكعادتهم تجاوزوا كل هذه القانون وارتكبوا جريمتهم المروعة عن سبق إصرار وفي تكرار لكل جرائم الاحتلال وتعميد لتاريخه الأسود بحق البشرية".

وشددت القوى الوطنية والإسلامية، على أن العالم أجمع بما دوله وهيئاته ومنظماته مطالب باتخاذ كل ما يجب من مواقف وأفعال وقرارات لإدانة هذه الجرائم البشعة ومحاكمة مرتكبيها و وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .

المصدر / فلسطين أون لاين