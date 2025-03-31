الصَّليب الأحمر: مصدومون من إعدام الاحتلال طواقم العمل الإنسانيّ في رفح

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، عن صدمتها البالغة إثر استشهاد 8 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني و5 من الدفاع المدني وموظف أممي الذين فُقدت آثارهم بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الصليب الأحمر في بيان صحفي، "لقد خاطر هؤلاء العاملون والمتطوعون بحياتهم لتقديم الدعم للآخرين، وإننا نعرب عن حزننا العميق ونشارك عائلاتهم وأحباءهم وزملاءهم في مصابهم الجلل".

وتابع "منذ ذلك اليوم، واصلت اللجنة الدولية اتصالاتها المنتظمة مع الهلال الأحمر ومختلف الأطراف طالبةً السماح لها بالوصول إلى هؤلاء المتطوعين والتنسيق لتحديد أماكنهم".

وأمس في أول أيام عيد الفطر عُثر على 15 جثمانًا بينهم 8 مسعفين من الهلال الأحمر، وخمسة من أفراد الدفاع المدني، وموظف بوكالة "أونروا".

والشهداء المسعفون الذين تم انتشالهم هم، مصطفى خفاجة، وعز الدين شعت، وصالح معمر، ورفعت رضوان، ومحمد بهلول، وأشرف أبو لبدة، ومحمد الحيلة، ورائد الشريف.

أما شهداء الدفاع المدني فهم، يوسف خليفة، فؤاد الجمل، زهير الفرا، أنور العطار، سمير البحابصة، وإبراهيم المغاري، بالإضافة لشهيد تابع لوكالة الغوث وهو كمال محمد شحتوت من سكان حي الشابورة بمدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين