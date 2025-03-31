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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 31 مارس 2025

31 مارس 2025 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 31 مارس 2025

 يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 31 مارس 2025، ارتفاعاً ملموساً على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها بنحو 7 درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس ربيعياً دافئاً في الجبال وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً خاصة فوق الجبال خلال ساعات  والمساء والليل.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: ربيعية دافئة.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً إلى باردة.

- سرعة الرياح: هادئة وتتراوح سرعتها ما بين 7-15 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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