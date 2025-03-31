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نتنياهو يعيِّن رئيسًا جديدًا للشَّاباك.. ماذا نعرف عنه؟

31 مارس 2025 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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نتنياهو يعيِّن رئيسًا جديدًا للشَّاباك.. ماذا نعرف عنه؟

قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين قائد سلاح البحرية السابق اللواء في الاحتياط إيلي شرفيط رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، اليوم الإثنين، إن قرار تعيين إيلي شرفيط رئيسًا للشاباك جاء بعد مقابلات معمقة مع 7 مرشحين مؤهلين.

من هو إيلي شرفيط؟

ويُذكر أنّ اللواء شرفيط خدم في الجيش مدة 36 عاما، منها 5 سنوات قائدا لسلاح البحرية، وأدار عمليات عسكرية معقدة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيران وحزب الله.

وذكر مكتب نتنياهو  أن رئيس الوزراء "مقتنع أن اللواء شرفيط هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز" الذي مر بصدمة كبيرة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 16 مارس/آذار الحالي قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي الأيام الماضية احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #رئيس الشاباك #طوفان الأقصى

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