"انتهاكات "إسرائيلية" مُتواصلة".. حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية أحياء في مدينة نابلس؛ حي الطور، شارع 24، ومحيط مستشفى نابلس التخصصي، ودهمت عمارة "كلبونة" السكنية.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال دهمت مدينة نابلس من جهة حاجز "الطور" العسكري. منوهةً إلى إعلان الاحتلال عن "نشاط عسكري" في المنطقة الوسطى والغربية من المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد الشادوح، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في عمارة كلبونة السكنية، واعتدت عليه بالضرب المبرح.

وفي بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال طفلًا وشابين وهم: محمد مناع ماجد مليطات، أنس محمد رجا نصاصرة، والطفل سليم يوسف نصاصرة (16 عامًا)، عقب اقتحام منازل عائلاتهم.

كما اعتقلت عدة شبان من بلدة عصيرة الشمالية، شمالي مدينة نابلس، عرف من بينهم: أحمد عبد الهادي حمادنة، أحمد ضرار حمادنة، قتيبة بدر حمادنة، ومحمد عبد الله صوالحة.

واحتجزت قوات الاحتلال، خلال اقتحام نابلس، مركبة مدنية يستقلها شبان فلسطينيون، في منطقة "شارع حاووز المي"، بالتزامن مع تفتيشها والتدقيق في البطاقات الشخصية للركاب.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خلال اقتحام بلدة بيت كاحل، غربي مدينة الخليل، المواطن رأفت إبراهيم حسن جبريل، بعد مداهمة وتفتيش منزله.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلا، وفتشته وعبث بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وسط إطلاق للرصاص، كما اقتحمت قريتي النبي صالح ودير غسانة المجاورتين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله، عقب دهم وتفتيش منازلهم، وهم: شريف أشرف حماد، محمد يحيى حامد، وإبراهيم هاشم حامد.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء منها: وسط البلد، والصوصة، وأطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهند الأقرع، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوبي مدينة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين