"انتهاكات "إسرائيلية" مُتواصلة".. اعتداءاتٌ في نابلس ومُداهمات في القدس ورام الله

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية أحياء في مدينة نابلس؛ حي الطور، شارع 24، ومحيط مستشفى نابلس التخصصي، ودهمت عمارة "كلبونة" السكنية.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال دهمت مدينة نابلس من جهة حاجز "الطور" العسكري. منوهةً إلى إعلان الاحتلال عن "نشاط عسكري" في المنطقة الوسطى والغربية من المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد الشادوح، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في عمارة كلبونة السكنية، واعتدت عليه بالضرب المبرح.

واحتجزت قوات الاحتلال، خلال اقتحام نابلس، مركبة مدنية يستقلها شبان فلسطينيون، في منطقة "شارع حاووز المي"، بالتزامن مع تفتيشها والتدقيق في البطاقات الشخصية للركاب.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلا، وفتشته وعبث بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وسط إطلاق للرصاص، كما اقتحمت قريتي النبي صالح ودير غسانة المجاورتين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء منها: وسط البلد، والصوصة، وأطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين