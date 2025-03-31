في ثاني أيَّام عيد الفطر.. مجازر مُتواصلة وليلةٌ دامية في قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 14على التوالي استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية ضد المواطنين، ومخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، أنّ الاحتلال كثف غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة خلال أول أيام عيد الفطر.

وقال بصل، إنّ الاحتلال الإسرائيلي نكل بشهداء المنظومة الإغاثية ودفنهم في مقابر جماعية.

وأشار إلى أن الاحتلال أعدم طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني بشكل مباشر برفح، حيث قيّد الاحتلال أحد الشهداء بقدميه وقطع رأس شهيد آخر في رفح.

وقالت مصادر طبية، إن 76 شهيدًا بينهم نساء وأطفال ارتقوا منذ فجر أمس الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، جراء غارات "إسرائيلية" استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الجاري، 921 شهيدًا بالإضافة لـ 2054 إصابة، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة يوم 7 أكتوبر 2023 إلى 50 ألفًا و277 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و95 جريحًا، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

قصف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في مدينة حمد، شمالي خانيونس، بصاروخ "ضخم" أثّر على شقق مجاورة، ما أدى لارتقاء 7 شهداء بينهم أطفال ونساء.

وذكرت مصادر محلية، أنّ الشقق السكنية مأهولة لعائلات "الحج" و"أبو العيش"، وعائلات أخرى.

كما ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة النجار في منطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وفي مجزرة دامية جديدة، ارتقى 4 شهداء وأُصيب 20 جريحًا جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة مقداد في مخيم خان يونس.

وأكدت مصادر طبية، ارتقاء 6 شهداء وإصابة 10 آخرين في استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة معمر بمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 3 شهداء وعدة إصابات؛ معظمهم من الأطفال، ارتقوا إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في شارع الشفاء غربي مدينة غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما واصلت الطائرة المروحية "أباتشي" قصف المناطق الغربية لرفح جنوب قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة التتر بشارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة .

وواصلت طائرات الاحتلال المروحية إطلاق النار شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين