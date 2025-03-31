حماس: الاحتلال استهدفَ عشرات الأطفال في غزَّة دون مراعاة لحرمة العيد

واصل جيش الاحتلال الصهيوني قصفه الإرهابي ضد أبناء شعبنا في غزة طيلة اليوم الأول لعيد الفطر، دون أي مراعاة لحرمة العيد، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء، بينهم أطفال بملابس العيد.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ قتل الأطفال في يوم العيد داخل خيامهم التي نزحوا إليها يكشف عن فاشية الاحتلال وتجرده من أي قيم إنسانية وأخلاقية.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنّ ما يشجع مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة جرائمه والاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة، وعجز المجتمع الدولي، وصمته المشين.

وطالبت الشعوب الحرة التحرك الفوري وتنظيم فعاليات ضاغطة لإلزام الحكومات بالتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة والضفة.

كما دعت حماس المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وإجباره على وقف العدوان، والعودة إلى الاتفاق، وتمكين عمليات تبادل الأسرى، ووقف نزيف الدم الفلسطيني فورًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الجاري، 921 شهيدًا بالإضافة لـ 2054 إصابة، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة يوم 7 أكتوبر 2023 إلى 50 ألفًا و277 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و95 جريحًا، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين