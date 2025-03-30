الرياضيون الفلسطينيون في مرمى صواريخ الاحتلال الإسرائيلي

غزة/ مؤمن أحمد:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الرياضيين الفلسطينيين، دون اعتبار لقوانين المؤسسات الدولية، ما رفع عدد الشهداء لأكثر من 600 شهيد في كل الألعاب الرياضية المختلفة.

وكثفت قوات الاحتلال من استهدافهم في الأيام الأخيرة، فقد ارتقى 7 شهداء خلال 10 أيام فقط، معظمهم استهدفوا بشكل مباشر، ما يعني أن الهجمات بحقهم متعمدة.

وبعد استئناف الحرب على قطاع غزة، قتلت (إسرائيل) العميد بهجت طنطيش، نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، في منزله ببلدة بيت لاهيا، وجهاد العوضي، أحد لاعبي اتحاد القوة البدنية، ونضال إسماعيل، لاعب فريق أهلي النصيرات، وكذلك وليد الباشا، لاعب فريق سلواد بالضفة الغربية، وأمير حسين، لاعب فريق شباب البريج، ومحمد إنشاصي، مدرب فريقي خدمات خانيونس والأمل، وآخرهم أشرف الغرباوي، لاعب ومدرب فريق الأهلي الفلسطيني سابقاً، وعضو مجلس الإدارة والمشرف الرياضي الحالي.

ورصدت اللجنة الأولمبية الفلسطينية زيادة في استهداف الرياضيين، حيث بات الإعلان عن استشهاد أحدهم يحدث بشكل شبه يومي.

وقال محمد العمصي، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الفلسطينية، إن اللجنة تحركت منذ بداية العدوان على جميع الأصعدة، وطالبت الهيئات الرياضية الدولية بمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة بحق الحركة الرياضية الفلسطينية، واختراقه لكافة المواثيق والقيم العالمية للرياضة.

ودعا العمصي إلى حماية الرياضة في فلسطين والرياضيين، وتجنيبهم ويلات الحرب، وإبعادهم عن الاستهدافات، حسب ما هو منصوص عليه في الميثاق الأولمبي، خاصة أن فلسطين جزء أساسي من الأسرة الرياضية الدولية.

من جهته، اعتبر الإعلامي محمود عاشور أن ما يحصل هو نتيجة طبيعية لعدم ردع دولة الكيان من قبل المؤسسات الدولية واللجنة الأولمبية، بعدم فرض عقوبات عليها أو تطبيق القوانين المنصوص عليها، مما يزيد من جبروتها

وطالب عاشور الاتحادين العربي والدولي للصحافة الرياضية بتنظيم حملة للمطالبة بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب انتهاكاته المتكررة بحق الرياضة الفلسطينية وقتله المتعمد للرياضيين الفلسطينيين.

وأكد ياسر رضوان، عضو اتحاد كرة القدم، من خلال تجربته في الاعتقال، أن جنود الاحتلال لديهم حقد دفين على كل فلسطيني، ولا يفرقون بين رياضي وآخر، رغم أن مفهوم الرياضة لغة مشتركة بين شعوب العالم، وعنوانها التنافس الشريف واحترام الرياضي أينما وجد، إلا أن إسرائيل، كونها دولة احتلال بغيضة، لا تفهم سوى لغة الكِبر والسيادة، وتعتقد أن لها حقوقاً لا تُمنح لغيرها.

وطالب رضوان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجميع المؤسسات الرياضية الدولية بحماية الرياضي الفلسطيني، وفرض عقوبات على دولة الكيان، من أجل الضغط عليها لوقف حرب الإبادة على غزة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

المصدر / فلسطين أون لاين