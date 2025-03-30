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الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من غزة عبر معبر كرم أبو سالم

30 مارس 2025 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن 5 أسرى فلسطينيين، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول 5 أسرى إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس، بعد دخولهم إلى القطاع، بينما بدت عليهم علامات التعب والتعذيب والإرهاق الشديد.

والأسرى المُفرج عنهم هم: إياد محمد قديح، سامي وصفي أبو عنزة، طارق خليل لبد، رامي محمد الحلبي، محمد سعيد القصاص.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9500 أسير في سجونها من بينهم أكثر من 350 طفلاً، و22 أسيرة، و3405 معتقلا إدارياً.

فيما لا يزال العديد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كرم أبو سالم #الأسرى

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