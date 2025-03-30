القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

قصفت القوات المسلحة اليمنية التي تديرها جماعة أنصار الله، صباح اليوم الأحد، مدينة تل أبيب بصاروخ باليستي، حيث دوّت صفارات الإنذار عقب إطلاق الصاروخ في تل أبيب وضواحيها.

وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، قصف تل أبيبت "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم".

وقال: "استهدفت قواتنا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار، وقد أصاب هدفه بنجاح".

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمينية وبهذه العملية تؤكد فشل العدوان الأمريكي في منع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم



وأضاف أن الغارات العدوانية الأمريكية لن تثني اليمن عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية، "وسنواصل بعون الله عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة أنصار الله، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" وقطع بحرية أخرى تابعة للولايات المتحدة في البحر الأحمر ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال بيان للمتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع إن "القوات المسلحة اليمنية اشتبكت مع حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية المعادية في البحر الأحمر ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية".

ومنذ منتصف الشهر الجاري، يواصل الجيش الأميركي استهداف مدن ومواقع في اليمن، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إيران ستتحمل مسؤولية كل طلقة نار يطلقها الحوثيون في اليمن.

وتشنّ جماعة الحوثيين، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والزوارق البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، كما تستهدف مواقع إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على حرب الإبادة المستمرة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين