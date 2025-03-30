حماس تدعو الأمة العربية والإسلامية لمضاعفة جهود إسناد غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأمة العربية والإسلامية إلى مضاعفة جهود الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في "غزّة العِزَّة".

وقالت حماس في بيان اليوم الأحد، إن عيد الفطر يحل هذا العام وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس يواجه عدواناً صهيونياً همجياً، وسط حصار وتجويع وقتل وتدمير، في ظلّ صمت دولي مخزٍ ودعم أمريكي مطلق للاحتلال.

وأشادت حماس بصمود أهالي قطاع غزة "الذي يواجه الحصار والعدوان بإرادة لا تنكسر، كما نشيد بثبات أهلنا في الضفة والقدس والدّاخل المحتل، الذين تصدّوا للمحتلّ برباطهم في المسجد الأقصى المبارك، وتمسّكهم بالثوابت الوطنية، دفاعاً عن الأرض والمقدسات".

ودعت حماس الفلسطينيين على أرض فلسطين وفي الشتات إلى تعزيز أواصر التكافل والتعاضد، وتجديد العهد على مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة.

وبينما دعت الأمة العربية والإسلامية إلى مضاعفة جهود الدعم والإسناد لغزّة، حثتها على تحمّل مسؤولياتها في تصعيد الفعاليات الشعبية والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار، ومناصرة قضية فلسطين العادلة حتى تحقيق النصر وزوال الاحتلال.

وختمت حماس بيانها بالقول: "مع إطلالة العيد، نجدد عهدنا لشعبنا بأن نبقى على العهد، ماضين في طريق المقاومة حتى النصر والتحرير، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

المصدر / فلسطين أون لاين