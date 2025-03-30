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القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات "ترومان"

30 مارس 2025 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" وقطع بحرية أخرى تابعة للولايات المتحدة في البحر الأحمر ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال بيان للمتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع إن "القوات المسلحة اليمنية اشتبكت مع حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية المعادية في البحر الأحمر ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن الاستهداف نفذ من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة اليمنية تواصل، للأسبوع الثالث على التوالي، التصدي المسؤول والفاعل للعدوان الأميركي المستمرّ على اليمن".

وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير عملياتها الدفاعية ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وأنها لن تتراجع عن إسناد الشعب الفلسطينيّ المظلومِ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

إلى ذلك، واصلت الولايات المتحدة عدوانها على المحافظات اليمنية باستهداف محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين شمالي اليمن، بعدة غارات.

كما شنت غارات أخرى على العاصمة صنعاء. وشن الطيران الأميركي، مساء السبت، ثلاث غارات على شرق مدينة صعدة وأربع غارات على مديرية آل سالم، وغارتين على منطقة العصايد في مديرية كتاف في محافظة صعدة.

وفجر الأحد، عاود العدوان الأميركي استهداف شرق مدينة صعدة بغارتين، بالإضافة إلى شن غارتين على منطقة بني معاذ في مديرية سحار التابعة للمحافظة.

واستهدف العدوان الأميركي، فجر الأحد، بثلاث غارات، جوار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر في محافظة صنعاء.

ومنذ منتصف الشهر الجاري، يواصل الجيش الأميركي استهداف مدن ومواقع في اليمن، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إيران ستتحمل مسؤولية كل طلقة نار يطلقها الحوثيون في اليمن.

المصدر / وكالات
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#اليمن #جماعة أنصار الله

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