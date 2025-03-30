120 ألفًا يصلّون العيد في المسجد الأقصى ومساجد الضفة تركز على معاناة غزة

أدى ما لا يقل عن 120 ألف مصلٍ، اليوم الأحد، صلاة العيد في المسجد الأقصى وباحاته، رغم منع الاحتلال للآلاف من الدخول، والتضييق على حركة الدخول والخروج من المسجد.

ورغم القيود التي فرضتها قوات الاحتلال، شهد المسجد الأقصى توافد أعداد كبيرة من المصلين، فيما اضطر عدد من الفلسطينيين لأداء الصلاة خارج أسوار المسجد بعد منعهم من الدخول. كما منعت شرطة الاحتلال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من دخول المسجد لأداء الصلاة، في وقت شهدت فيه ساحات الأقصى انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال عقب صلاة الفجر.

صور | الأجواء في باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع صلاة عيد الفطر. pic.twitter.com/jALmMDykb6 — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 30, 2025

ركز خطباء صلاة عيد الفطر في مساجد الضفة الغربية المحتلة على تذكير المصلين بمعاناة قطاع غزة، وما يمر به الفلسطينيون من مجازر إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الخطباء المواطنين بعدم إظهار الفرحة المبالغ فيها تضامناً مع ضحايا الإبادة. وقال الشيخ جعفر هاشم في نابلس: "إن الناس اليوم بين فريقين، من يفرح بالعيد ومن يحزن على فقدان أبناء عائلته وأقاربه، وبين من يرتدي الجديد ومن يبحث عن لقمة يضعها في أفواه أفراد أسرته الجوعى".

كما تحدث خطيب العيد عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعن الأسرى في سجون الاحتلال، وعن المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى.

وهذا ثالث عيد يعيشه أهالي غزة تحت حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023، حيث استأنف الاحتلال عدوانه على القطاع بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.

توافد الأهالي إلى المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفطر. pic.twitter.com/eVGfwI2J3C — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 30, 2025

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 921 شهيدًا، 2,054 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,277 شهيدًا و 114,095 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى لدى المقاومة من دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بالكامل.

وبدعم أميركي أوروبي ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

في حين يمر العيد الأول على مخيمات جنين وطولكرم في ظل النزوح وهدم منازل تلك المخيمات. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم لليوم 63 على التوالي، وكذلك على مخيم نور شمس لليوم 50 على التوالي، وعلى مخيم جنين لليوم 69 على التوالي. وأجبر العدوان الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية عشرات الآلاف من العائلات على النزوح، وسط عمليات تدمير واسعة للمنازل والبنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين