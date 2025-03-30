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الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في عيد الفطر

30 مارس 2025 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد مصطفى نجم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف بكل أروقته وساحاته وأقسامه لمناسبة عيد الفطر.

وأشار وزير الأوقاف، في بيان، مساء أمس السبت، إلى أن هذه هي المرة السادسة خلال الشهر الفضيل التي يرفض فيها الاحتلال تسليم الحرم، في اعتداء صارخ وغير مسبوق بحق الحرم، وفي استفزاز لمشاعر المسلمين وعدم مراعاة حرمة الشعائر الدينية.

وأكد “أن هذا الرفض يؤكد سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف وتحويله إلى كنيس تلمودي تمارس فيه انتهاكاتهم لحرمنا ومسجدنا وملكيتنا الوقفية”.

وطالب وزير الأوقاف أبناء محافظة الخليل بالتواجد يوم غد في صلاتي الفجر والعيد “لنثبت لهذا الاحتلال ثباتنا وصمودنا في وجه مخططاته التهويدية”.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #عيد الفطر #المسجد الإبراهيمي

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