لليوم الـ 13 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة وغزة تغرق في الحزن صبيحة يوم العيد

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 13 على التوالي حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، في خرقٍ فاضح لاتَّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التَّنفيذ في 19 يناير الماضي.

ومع إعلان ثبوت هلال شهر شوال 1446 هجرية، يمرّ العيد على غزة كأنه يوم آخر من أيام حرب الإبادة الطويلة. ومنذ استئناف الحرب، لم يعد هناك سوى أخبار الموت والدمار، وأصبحت غزة مدينة تغرق في الحزن، بينما يعيش أهلها على أملٍ يتلاشى مع كل فجر جديد.

وهذا ثاني عيد يعيشه أطفال غزة تحت الصواريخ والقنابل الإسرائيلية، دون زينة، دون فرح، دون أي من تلك الطقوس التي كانت تمنح العيد بهجته. ولا تكاد تسمع ضحكات الأطفال بين الوجوه المتعبة، والعيون التي أرهقتها الدموع، والأجساد التي أنهكها الجوع والانتظار.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 921 شهيدًا، 2,054 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,277 شهيدًا و 114,095 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ومنذ فجر أمس السبت، استشهد 24 مواطنًا جراء الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في عدة مناطق.

في رصد فلسطين أون لاين لآخر التّطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة.

استشهد ثمانية فلسطينيين بينهم 5 أطفال، في الساعات الأولى من فجر اليوم؛ جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل وخيمة تؤوي نازحين في بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد طفل آخر جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في منطقة الجرن شمالي غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال بالقذائف المدفعية بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مقبل في منطقة الجرن بجباليا شمال غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب أحمد العف (38 عاماً) فجر اليوم، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهد 4 مواطنين، فجر اليوم، وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة جنوب خانيونس.

وكانت مصادر محلية، قد أفادت بوصول 4 إصابات لمستشفى ناصر، فجر اليوم، بينهم إصابات خطيرة جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين بعد منتصف الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن عددًا من الجرحى وصلوا إلى المستشفى المعمداني جراء 3 استدافات من قبل طيران الاحتلال المسيّر على منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليل، غارة غرب رفح جنوب قطاع غزة، ونسف مربعًا سكنيًا في تل السلطان غرب المدينة، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على شمال غرب مدينة رفح.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال نسف عدداً من المباني السكنية في منطقة أم النصر، شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين