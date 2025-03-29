حماس تعلن موافقتها على مقترح جديد للتهدئة وتقدم بنقاشات لجنة الإسناد المجتمعي

أكد رئيس حماس في قطاع غزة د. خليل الحية، موافقة حماس على مقترح تسلمته قبل يومين من مصر وقطر، وسيطي اتفاق وقف إطلاق النار الذي انقلب عليه الاحتلال في مرحلته الثانية، "ونأمل ألا يعطله الاحتلال مرة أخرى"، مشيرا إلى أن حماس وصلت مع الوسطاء إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة.

وقال الحية في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، إن الاحتلال يماطل ويتهرب من الاتفاقات الموقعة لاستمرار الحرب، "ونحن التزمنا بشكل كامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال تنصل منه".

وشدد على أن لا تهجير ولا ترحيل من غزة، وأن سلاح المقاومة خط أحمر، مؤكدا أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة همجية في غزة والسكان في الضفة والقدس يواجهون التهجير.

وأضاف الحية: "خُضنا ومعنا الإخوةُ في فصائل المقاومة، مفاوضاتٍ مع الاحتلال ومن خلال الوسطاء، وقد وضعنا أهدافاً لذلك، وفي مقدمتها وقف العدوان على شعبنا في غزة والتركيز على حقوق شعبنا المشروعة في أرضه ووطنه، والإفراج عن أسرانا من سجون الاحتلال".

وشدد على أن إدراك حماس "ما مرَّ ويمرُّ على غزةَ الحبيبة، وما يعيشُه أهلُنا وشعبُنا من عذاباتِ الجرائم التي يرتكبها الاحتلال على مدار الساعة، من حصارٍ وتجويعٍ ومنعِ الماءِ والغذاءِ والدواء، فضلاً عن القتلِ والاغتيالِ والتدميرِ، ومحاولةِ نشرِ الفوضى في كل مكان".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الرد على مقترح تهدئة في قطاع غزة وصله من الوسطاء بآخر بديل بعد تنسيق كامل مع واشنطن.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مساء اليوم السبت، إنّ الأخير أجرى سلسلة مشاورات أمس الجمعة بشأن مقترح تهدئة بغزة وصل إليه عبر الوسطاء. وأضاف المكتب أن نتنياهو على إثر ذلك اتخذ قراراً بنقل مقترح بديل إلى الوسطاء، بعد تنسيق كامل مع واشنطن.

وعلى الصعيد الوطني، أشار الحية إلى أن حماس وصلت مع الوسطاء إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة.

وقال إن حماس تنطلق من الرؤية التي وضعتها الحركة في حياة رئيسها الراحل إسماعيل هنية في الأسبوع الثاني للحرب، والتي تتضمن: وقف العدوان، وتحقيق وحدة شعبنا لاستثمار نتائج الطوفان، والعمل المشترك مع مكونات شعبنا الفلسطيني لنيل حقنا بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والحق في عودة اللاجئين.



وبين الحية أن حماس تحركت مع الفصائل الأخرى لإنجاز وتحقيق الوحدة، بالذهاب إلى روسيا ثم الصين مرتين، "وأبرمنا اتفاقاً واضحاً مثّلَ إجماع القوى والفصائل بتشكيل حكومة توافق وطني من خبراء".



ومضى بالقول أن حماس استجابة لاحقاً للمقترح المصري بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة، تتحمل مسؤوليةَ القطاع كاملاً في كل المجالات، بحيث تتشكل من شخصياتٍ وطنيةٍ مستقلة، "يتسلموا عملهم بدءاً من لحظة الاتفاق، لقطع الطريق أمام أي دعاية يمكن أن يمارسها العدو".

وأوضح القيادي في حماس إلى أن مباحثات لجنة الإسناد وصلت مراحلَ متقدمةٍ، قدمت خلالها حماس مع عددٍ من القوى والفصائل مجموعةً من الأسماء لأشخاصٍ مستقلين ومهنيين وخبراء، لإتمام عمليةِ التشكيل، "ونأمل من الأشقاء في مصر أن يتمكنوا من الإسراعِ في تشكيلها بعدما أخذوا دعماً عربياً وإسلامياً لها".

المصدر / فلسطين أون لاين