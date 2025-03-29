شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب طوباس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب محافظة طوباس بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إنها تبلغت رسميا باستشهاد الشاب أحمد قاسم بني عودة (22 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.

وفي وقت سابق، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس، وسط اندلاع اشتباكات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون من حاجز بوابة عاطوف العسكري، وحاصرت منزلا، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية برفقة جرافة إلى البلدة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة “أنيرجا” صوب المنزل المحاصر في البلدة، وسط سماع أصوات رصاص كثيفة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا آخر من بلدة عقابا شمال طوباس.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب مصطفى جلال أبو عرة (27 عاما)، أثناء مروره عبر حاجز عين سينيا العسكري شمال رام الله.